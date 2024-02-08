Италия продолжит военную помощь Украине в 2024 году

Парламент страны окончательно одобрил решение правительства продлить военную помощь Украине в 2024 году.

Палата депутатов парламента Италии одобрила решение правительства о продлении в 2024 году военной помощи Украине. Об этом сообщает ANSA.

Соответствующее решение было поддержано 218 из 400 членов нижней палаты парламента.

«Снова Италия решила быть на стороне свободы наций и уважения к международному праву с целью достижения, в соответствии с позицией союзников по НАТО и ЕС, справедливого и длительного мира», – заявил министр обороны Гвидо Крозетто после одобрения соответствующего указа.

Украина получит помощь от Италии в соответствии с международными обязательствами страны перед ЕС и НАТО.

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