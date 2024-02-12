Кандидати на посади держслужби з резерву хочуть працювати керівниками та переважно в Криму – НАДС

У НАДС розповіли, які проблеми виникли під час спроб заповнити вакансії державної служби на прифронтових територіях.

Голова Національного агентства з питань державної служби (НАДС) Наталя Алюшина 7 лютого повідомила народним депутатам про проблеми, які виникли із резервом на посади державної служби для роботи на деокупованих територіях України.

Нагадаємо, що у 2023 році був створений Резерв відновлення, тобто резерв працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України. За результатами перевірки відповідності професійної підготовки та професійної компетентності особи напрямам роботи було зараховано до резерву 2 460 кандидатів.

За задумом, кандидати з резерву повинні заміщувати вакантні посади держслужби на територіях, які були або звільнені під час бойових дій, або які опинилися в зоні активних бойових дій, або які досі знаходяться в окупації. Мова йде про території Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької, Херсонської областей та АР Крим.

Втім, як повідомила Наталя Алюшина, під час втілення плану в реальність виникли певні проблеми.

«Резерв у нас є. Але 80% резерву претендує на посади в Криму. Тобто, кандидати планують зайняти ці посади лише у разі деокупації Кримського півострову. Інші пріоритетні області – це посади в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

При цьому, кандидатів переважно цікавлять адміністративні посади. Тобто всі хочуть бути керівниками. Також, є кандидати, які хочуть займатися антикорупційними заходами та зайняти посади аудиторів. Інші вакансії здебільшого резервістів не цікавлять, навіть посади бухгалтерів чи IT-спеціалістів. Таким чином, більшість кандидатів хочуть заповнити керівні посади. Крім того, деякі кандидати, через тривале перебування в резерві, вже взагалі виїхали за кордон», - розповіла Наталя Алюшина народним депутатам – членам Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади та місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що раніше в НАДС заявили про необхідність відновити конкурси на посади державної служби.

Автор В’ячеслав Хрипун

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