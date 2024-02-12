У Львові відкрили перший центр рекрутингу до ЗСУ, де обіцяють не мати відношення до ТЦК

Центр рекрутингу надаватиме консультації, а не вручатиме повістки.

Джерело фото: Львівський обласний ТЦК та СП

У Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу української армії, що є пілотним проєктом Міністерства оборони спільно з Львівською міською радою, повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП.

У новому центрі, розташованому за адресою вул. Костя Левицького 67, кожен бажаючий матиме змогу отримати актуальну інформацію про вакансії у Збройних Силах України. Протягом робочих днів у приміщенні працюватимуть п'ять рекрутерів, готових консультувати усіх охочих.

«Важливо, що центр не матиме відношення до структур ТЦК, а рекрутери не є військовослужбовцями. Тут не вручатимуть повісток, а лише надаватимуть консультації», - зазначається в повідомленні.

Цей ініціативний крок спрямований на полегшення процедури вступу до військової служби та забезпечення належної інформаційної підтримки для тих, хто має бажання вступити до Збройних Сил України.

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