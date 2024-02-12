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Власник автомобіля повинен нести ризик обрання контрагента, який може своєю недобросовісною поведінкою позбавити його права на витребування своєї речі

У такому разі власник може захистити своє право шляхом звернення з позовом про відшкодування збитків до особи, якій він передав річ у користування і володіння, оскільки спірне майно вибуло з його власності з його волі, а тому правовий механізм, передбачений статтею 388 ЦК України, застосуванню до спірних правовідносин не підлягає.

  1. В Україні

АРМА ініціює розслідування порушень бюджетних надходжень одного з управителів арештованого майна

17:08, 12 лютого 2024
Управитель скоригував результати обліку за весь 2023 рік і добровільно доплатив понад 500 000 гривень до бюджету.
АРМА ініціює розслідування порушень бюджетних надходжень одного з управителів арештованого майна
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Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що за результатом отримання від податкової консультації Державної податкової служби України вирішено спірні питання з управителем Державним підприємством «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» щодо правильного застосування норм податкового законодавства та порядку ведення обліку результатів діяльності з управління активами. Про це йдеться на офіційному сайті АРМА.

У відомстві зазначають, що управитель скоригував результати обліку за весь 2023 рік і добровільно доплатив понад 500 000 гривень до Державного бюджету України.

«Однак усунення порушень не звільняє від відповідальності осіб, які їх вчинили, тому Агентство направило управителю Припис щодо проведення службового розслідування та притягнення до відповідальності осіб, винних у неповноті визначення сплати надходжень до Державного бюджету України протягом 2023 року», - сказано у повідомленні.

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