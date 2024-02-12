Австрія планує розірвати контракт з Газпромом

Австрія готується припинити імпорт газу з росії.

Джерело фото: ukrinform

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Австрійська влада вирішила вжити заходів щодо припинення імпорту російського газу, зокрема розірвати довгостроковий контракт енергетичної компанії OMV з "Газпромом". Про це повідомляє Reuters.

Після зіткнення з постійно високим імпортом російського газу під час конфлікту в Україні, Австрія розглядає можливість радикальних дій, зокрема розірвання довгострокового контракту з OMV на закупівлю газу від "Газпрому", заявив міністр енергетики Австрії.

За десять років залежності від російського газу, Австрія прагне швидко змінити свою енергетичну стратегію після агресії росії в Україні у 2022 році, намагаючись знайти інших постачальників.

Міністерка енергетики Австрії Леонор Гевесслер зазначила, що її відомство доручило економічному аналітичному центру Wifo провести дослідження економічних наслідків розірвання контракту та ризику продовження залежності від російського газу.

«Ми повинні бути готові до виходу з довгострокових контрактів з OMV», - зазначила вона.

Міністерство енергетики також планує зобов'язати компанії, що продають газ в Австрії, зменшити частку російського газу в їхньому балансі.

За словами Гевесслер, частка рф в австрійському імпорті газу зросла в грудні до 98% порівняно з 76% місяцем раніше.

«Ринок та енергетичні компанії, які є його частиною, недостатньо виконують свій обов'язок щодо зменшення залежності від російського газу. Диверсифікація нашого газового імпорту просувається надто повільно», - додала вона.

Тим не менше, державна нафтова компанія OMV заявила, що продовжить купувати газ у "Газпрому" за діючим контрактом до 2040 року.

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