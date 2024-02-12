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Кандидат на голову НАЗК, представник Уповноваженого в місцях несвободи Віталій Нікулін пояснив, чому не вказав у декларації жодного житла у Києві

12 лютого Віталій Нікулін проходив співбесіду на доброчесність з Конкурсною комісією.

Конкурсна комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у Ірини Мостової питанням уникнення конкурсів під час призначень у НАЗК

Під час співбесіди виникало і питання, чи існував конфлікт інтересів у справах, де вона представляла клієнтів як адвокат у справах проти НАЗК.

Чотири квартири у столиці та люкс-автомобілі у тещі похилого віку, - які питання у Комісії з відбору голови НАЗК виникли до екс-очільника Одеської митниці Михайла Мірошніченка

Конкурсну комісію з відбору нового голови НАЗК зацікавило, навіщо теща Михайла Мірошніченка, якій більше 70 років, купувала автомобілі «БМВ» та «Лексус».

Комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у кандидата Павла Кулика, чому він декларував батьків та сестер як членів сім’ї, але не зазначав їхній дохід

Павло Кулик пояснив це тим, що бажав спростити собі декларування.

Олег Корнієнко під час конкурсу на голову НАЗК пояснив, чому подав до суду через відмову надання його дітям земельних ділянок

Кандидат на голову НАЗК Олег Корнієнко під час співбесіди вказав, всі лише бачать статті на сайті НАЗК про те, що складені протоколи, але якщо подивитися результат – як вони розглядаються судами – то результат НАЗК дуже низький.

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У ДПСУ вирішили показати потенційним порушникам небезпеку, яка чатує на них у водах Тиси: відео

19:49, 12 лютого 2024
Стрімка течія підмиває берег і несе вниз все, що потрапило у воду.
У ДПСУ вирішили показати потенційним порушникам небезпеку, яка чатує на них у водах Тиси: відео
Джерело фото: dpsu.gov.ua
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У Державній прикордонній службі України показали, як сьогодні виглядає Тиса на кордоні з Румунією у Закарпатській області.

«Річка суттєво піднялася. Стрімка течія підмиває берег і несе вниз все, що потрапило у воду.

Пропонуємо переглянути ці кадри потенційним порушникам, яким переправники обіцяють "безпечну" нелегальну подорож і стовідсотковий "результат"», - пишуть у ДПСУ.

Громадянам в черговий раз наголошують, що така «мандрівка» може бути небезпечною для життя і здоровʼя.

Як ми писали, прикордонники затримали чоловіка, який вчетверте за місяць намагався незаконно перетнути кордон.

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