У ДПСУ вирішили показати потенційним порушникам небезпеку, яка чатує на них у водах Тиси: відео

Стрімка течія підмиває берег і несе вниз все, що потрапило у воду.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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У Державній прикордонній службі України показали, як сьогодні виглядає Тиса на кордоні з Румунією у Закарпатській області.

«Річка суттєво піднялася. Стрімка течія підмиває берег і несе вниз все, що потрапило у воду.

Пропонуємо переглянути ці кадри потенційним порушникам, яким переправники обіцяють "безпечну" нелегальну подорож і стовідсотковий "результат"», - пишуть у ДПСУ.

Громадянам в черговий раз наголошують, що така «мандрівка» може бути небезпечною для життя і здоровʼя.

Як ми писали, прикордонники затримали чоловіка, який вчетверте за місяць намагався незаконно перетнути кордон.

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