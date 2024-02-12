У ДПСУ вирішили показати потенційним порушникам небезпеку, яка чатує на них у водах Тиси: відео

У Державній прикордонній службі України показали, як сьогодні виглядає Тиса на кордоні з Румунією у Закарпатській області.
«Річка суттєво піднялася. Стрімка течія підмиває берег і несе вниз все, що потрапило у воду.
Пропонуємо переглянути ці кадри потенційним порушникам, яким переправники обіцяють "безпечну" нелегальну подорож і стовідсотковий "результат"», - пишуть у ДПСУ.
Громадянам в черговий раз наголошують, що така «мандрівка» може бути небезпечною для життя і здоровʼя.
Як ми писали, прикордонники затримали чоловіка, який вчетверте за місяць намагався незаконно перетнути кордон.
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