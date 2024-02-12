Требовал $20 000 за «решение» земельных вопросов: в Одессе депутат райсовета погорел на взятке

Полицейские задержали депутата в одном из ресторанов Одессы при получении половины неправомерной выгоды.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что в Одессе правоохранители задержали депутата райсовета за вымогательство в 20 000 долларов. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Полицейские установили, что депутат одного из районных советов области обещал помочь с выделением земельного участка с возможностью дальнейшей застройки и приватизации.

«Решить данный вопрос должен путем влияния на других депутатов. «Цена вопроса» – 20 000 долларов», - сказано в сообщении.

9 февраля полицейские задержали депутата в одном из ресторанов Одессы при получении половины неправомерной выгоды – 10 000 долларов.

На основании полученных улик фигуранту сообщили о подозрении. Суд частично удовлетворил ходатайство следователей об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, разрешив альтернативу – внесение залога в размере четырех миллионов три тысячи гривен.

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