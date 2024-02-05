У короля Великої Британії Чарльза ІІІ діагностували рак

Про тип та стадію хвороби не повідомляється.

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У короля Великої Британії Чарльза ІІІ виявили рак. Про це повідомляє ВВС із посиланням на Букінгемський палац.

Діагноз був поставлений нещодавно, коли Чарльз проходив лікування в Лондонській клініці після збільшення простати.

Видання уточнює, що це не рак передміхурової залози.

Згідно з заявою палацу, король почав регулярне лікування в понеділок, 5 лютого.

У Букінгемському палаці кажуть, що король «залишається цілком позитивним щодо свого лікування та з нетерпінням чекає повернення до повноцінного виконання громадських обов'язків якомога швидше».

Він відкладе свої публічні виступи, і очікується, що інші старші члени королівської сім’ї допоможуть замінити його під час лікування.

Ніяких подробиць щодо стадії раку чи прогнозу не повідомляється.

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