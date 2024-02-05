У короля Великобритании Чарльза ІІІ диагностировали рак

О типе и стадии болезни не сообщается.

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У короля Великобритании Чарльза ІІІ обнаружили рак. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Букингемский дворец.

Диагноз был поставлен недавно, когда Чарльз проходил лечение в Лондонской клинике после увеличения простаты.

Издание уточняет, что это не рак предстательной железы.

Согласно заявлению дворца, король начал регулярное лечение в понедельник, 5 февраля.

В Букингемском дворце говорят, что король «остается вполне положительным по отношению к своему лечению и с нетерпением ждет возвращения к полноценному исполнению общественных обязанностей как можно скорее».

Он отложит свои публичные выступления и ожидается, что другие старшие члены королевской семьи помогут заменить его во время лечения.

Никаких подробностей о стадии рака или прогнозе не сообщается.

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