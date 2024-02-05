«Думал, что будет 50 тысяч», — Павел Зибров назвал размер своей пенсии

Певец служил в Афганистане и при этом имеет небольшой размер пенсии.

Украинский певец Павел Зибров рассекретил размер своей пенсии. Также признался, как получил статус участника боевых действий. 66-летний народный артист Украины в интервью «Люкс FM» признался, сколько денег получает от государства.

Певец рассказал, что пенсия ему начислялась по выслуге лет. Кроме того, он – народный артист Украины, поэтому имеет определенный процент надбавки, также статус участника боевых действий из-за войны СССР в Афганистане и грамоты «За заслугу». Однако это не отразилось на размере его пенсии.

Выяснилось, что артист от государства получает 7500 гривен. Он отметил, что сумма пенсии не зависит от того, является ли человек народным артистом. Имеет значение только опыт работы и взносы в пенсионный фонд. В то же время, по словам исполнителя, у него есть прибавка около 20%.

«Я думал, что все скучают, подсчитывают, потому что я участник боевых действий в Афганистане, 45 лет назад воевал, и Народный артист, и за грамоты, заслуги... Я думал, что все сразу в кучу и будет у меня пенсия 50 тысяч . Фига с маком! 7500 грн», – поделился певец.

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