Дональд Трамп призвал саботировать соглашение о границе в Сенате, содержащее помощь для Украины

По мнению экс-президента США, «лишь дурак или радикальный левый демократ проголосует за ужасный законопроект о границе».

Бывший президент США Дональд Трамп призвал членов Республиканской партии отклонить компромиссное соглашение по регулированию миграции в Сенате, содержащее дополнительные средства в помощь Украине. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

По мнению экс-президента США, «лишь дурак или радикальный левый демократ проголосует за ужасный законопроект о границе».

«Этот законопроект является отличным подарком для демократов и предсмертным желанием для Республиканской партии… Не будьте ТУПИМ!!! Нам нужен отдельный законопроект о границе и иммиграции», – написал он.

Ранее мы писали, что в Сенат США внесли новый законопроект о предоставлении помощи Украине.

Спикер Палаты представителей Джонсон пообещал «похоронить» проект помощи Украине.

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