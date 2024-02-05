Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У ВККС повідомили, як хочуть подолати кризу у відносинах з НАБУ та НАЗК щодо їх відмови допомогти Комісії з інформацією

Для збору та аналізу інформації щодо кандидатів на посади суддів у ВККС хочуть створити власний аналітичний відділ.

Позивач попросив призначити усім суддям місцевого суду психіатричну експертизу

Суд розцінив таку заяву як тиск на суд і втручання в здійснення правосуддя.

Чи має право слідчий доручити відповідним оперативним підрозділам виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук, — позиція Об’єднаної палати ККС ВС

Системний аналіз КПК дозволяє зробити висновок про те, що виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи покладається особисто на слідчого чи прокурора і не може бути доручене відповідним оперативним підрозділам.

ВП ВС: Неповнота, навіть очевидна з точки зору професійного судді, з якою позивач обґрунтував позовні вимоги, не можуть бути підставою для залишення позовної заяви без руху та її повернення

Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення КАС ВС, вказавши, що надмірний формалізм у трактуванні процесуального законодавства визнається неправомірним обмеженням права на доступ до суду.

Сторонам має бути доступним апеляційне оскарження рішень, які стосуються арешту майна, - позиція Верховного Суду

Право на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді про відмову у скасуванні арешту майна – позиція Верховного Суду.

  1. У світі

Спікер Палати представників Джонсон пообіцяв «поховати» проєкт допомоги Україні

10:26, 5 лютого 2024
Майк Джонсон впевнений, – якщо законопроєкт дійде до Палати представників, то він буде приречений «на смерть».
Спікер Палати представників Джонсон пообіцяв «поховати» проєкт допомоги Україні
Джерело фото: vsirazom
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що він не дозволить голосування за законопроєкт щодо зміцнення південного кордону США та виділення коштів на допомогу Україні та Ізраїлю на суму 118 мільярдів доларів, який був внесений до Сенату. У своєму Twitter-повідомленні Джонсон відзначив, що він вважає цей законопроєкт неприйнятним і ще гіршим за очікування. Він стверджує, що цей законопроєкт не вирішує проблем прикордонної кризи, створеної президентом.

«Я побачив достатньо. Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і навіть не наближається до завершення прикордонної катастрофи, яку створив президент», – сказав Джонсон, додаючи, – «Якщо цей законопроект дійде до Палати представників, він помре по прибуттю».

Раніше ми писали, що республіканці США готують великий пакет військової допомоги Ізраїлю, проте без України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Волошин
    Дмитро Волошин
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Василь Шарапа
    Василь Шарапа
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Іван Шумський
    Іван Шумський
    суддя Господарського суду Тернопільської області