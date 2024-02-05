Спікер Палати представників Джонсон пообіцяв «поховати» проєкт допомоги Україні

Майк Джонсон впевнений, – якщо законопроєкт дійде до Палати представників, то він буде приречений «на смерть».

Джерело фото: vsirazom

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що він не дозволить голосування за законопроєкт щодо зміцнення південного кордону США та виділення коштів на допомогу Україні та Ізраїлю на суму 118 мільярдів доларів, який був внесений до Сенату. У своєму Twitter-повідомленні Джонсон відзначив, що він вважає цей законопроєкт неприйнятним і ще гіршим за очікування. Він стверджує, що цей законопроєкт не вирішує проблем прикордонної кризи, створеної президентом.

«Я побачив достатньо. Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і навіть не наближається до завершення прикордонної катастрофи, яку створив президент», – сказав Джонсон, додаючи, – «Якщо цей законопроект дійде до Палати представників, він помре по прибуттю».

Раніше ми писали, що республіканці США готують великий пакет військової допомоги Ізраїлю, проте без України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.