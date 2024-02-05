Спикер Палаты представителей Джонсон пообещал «похоронить» проект помощи Украине

Майк Джонсон уверен, - если законопроект дойдет до Палаты представителей, то он будет обречен «на смерть».

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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что он не позволит голосования за законопроект по укреплению южной границы США и выделение средств на помощь Украине и Израилю на сумму 118 миллиардов долларов, который был внесен в Сенат. В своем Twitter-сообщении Джонсон отметил, что он считает этот законопроект неприемлемым и еще хуже ожиданий. Он утверждает, что этот законопроект не решает проблем пограничного кризиса, созданного президентом.

«Я увидел достаточно. Этот законопроект еще хуже, чем мы ожидали, и даже не приближается к завершению пограничной катастрофы, которую создал президент», – сказал Джонсон, добавляя, – «Если этот законопроект дойдет до Палаты представителей, он умрет по прибытию».

Ранее сообщалось, что республиканцы США готовят большой пакет военной помощи Израилю, однако без Украины.

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