Зеленский рассказал, чем может обернуться для мира уменьшение помощи со стороны США

Президент выразил надежду, что дальнейшая поддержка США Киева не прекратится.

Глава украинского государства Владимир Зеленский выразил надежду, что дальнейшая поддержка США Киева не прекратится. При этом Президент предупредил, что в случае ее уменьшения «будет новое геополитическое расписание».

Свои мнения украинский лидер озвучил в интервью итальянскому телеканалу ТG1.

«Я хочу верить и надеяться, что если в Соединенных Штатах произойдут изменения, линия останется такой же», - так Владимир Зеленский ответил на вопрос о возможности избрания Дональда Трампа президентом США.

«В Республиканской партии есть радикальные голоса, но также много людей, поддерживающих Украину. Решает народ Соединенных Штатов, но если они намерены снизить помощь Украине, то будет новое геополитическое расписание. путин прорвет нашу оборону, он пойдет вперед, и так просто не остановится», – цитируют в итальянском СМИ Владимира Зеленского.

Напомним, в Сенат США внесли новый законопроект о выделении помощи Украине: сколько денег хотят выделить.

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