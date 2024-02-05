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  1. В мире

В Сенат США внесли новый законопроект о выделении помощи Украине: сколько денег хотят выделить

08:32, 5 февраля 2024
Президент США Джо Байден призвал принять законопроект о выделении помощи Украине и пообещал в случае принятия подписать его в кратчайшие сроки.
В Сенат США внесли новый законопроект о выделении помощи Украине: сколько денег хотят выделить
Фото: 24tv.ua
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В Сенате Соединенных Штатов Америки был опубликован новый законопроект о дополнительном финансировании, который объединяет выделение денег на помощь Украине, Израилю, а также и на укрепление южной границы США. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В тексте документа сказано, что общая сумма выделяемых средств составляет 118 млрд долларов, из них на помощь Украине предусмотрено 60 млрд долларов, еще около 14 млрд долларов – для поддержки Израиля, на защиту границ США - 20,23 млрд долларов.

Предполагается, что из пакета помощи Украине около 20 млрд долларов будет направлено на замещение складов в самих США, и около 14 млрд долларов пойдут на закупку нового оружия у американских компаний для ВСУ.

Также 14,8 млрд долларов предусмотрены на продолжение обучения украинских военных, обмен разведданными и другие меры поддержки, еще 7,85 млрд - на прямую бюджетную поддержку Украины, и 1,58 млрд долларов - на поддержку развития украинской экономики в приоритетных секторах.

Голосование за документ назначено на 7 февраля в Сенате.

В законе также предусмотрена гуманитарная помощь жителям Сектора Газы, Западного берега реки Иордан и Украины в размере 10 млрд долларов.

В свою очередь президент США Джо Байден в специальном обращении призвал принять новый законопроект и пообещал в случае принятия подписать его в кратчайшие сроки.

«Двухпартийное соглашение о национальной безопасности позволит США продолжать нашу жизненно важную работу вместе с партнерами по всему миру, отстаивая свободу Украины и поддерживая ее способность защитить себя от агрессии россии. Как я уже говорил ранее, если мы не остановим стремление путина к власти и контролю над Украиной, он не ограничится только Украиной, и издержки для Америки вырастут», - сказал Байден.

Ранее сообщалось, что республиканцы США готовят большой пакет военной помощи Израилю, однако без Украины.

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