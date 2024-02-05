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  1. В Украине

Зеленский подтвердил, что думает о замене Залужного и перезагрузке направления руководства страной

08:14, 5 февраля 2024
Владимир Зеленский впервые заявил, что размышляет о замене Валерия Залужного.
Зеленский подтвердил, что думает о замене Залужного и перезагрузке направления руководства страной
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «размышляет» над заменой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и над перезагрузкой направления руководства государством. Об этом он сказал в интервью итальянскому телеканалу Rai1.

«Когда мы говорим об этом, я имею в виду ротацию целого ряда государственных лидеров, не только в одном секторе, таком как военный. Я размышляю над этой заменой (Валерия Залужного - ред.), но нельзя сказать, что здесь мы заменили одного человека...

Если мы хотим победить, мы должны толкать всех в одном направлении, убежденные в победе, мы не можем отчаяться, опустить руки, мы должны иметь правильные позитивные энергии... Поэтому я говорю о перезагрузке, о замене, я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страной», - сказал он.

Президент добавил, что «это вопрос людей, которые должны управлять Украиной. Безусловно, нужна перезагрузка, новое начало».

По словам Главы государства, замена «одного человека не означает, что сейчас можно отправляться в путь».

«Этот вопрос касается всей управленческой группы, которая ведет машину страны», - добавил Президент.

Ранее советник Байдена высказался о возможной отставке Валерия Залужного.

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