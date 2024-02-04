США не должны вмешиваться, — советник Байдена высказался о возможной отставке Валерия Залужного

Джейк Салливан отметил, что кадровые решения в украинских Вооруженных Силах – дело украинского правительства.

Соединенные Штаты Америки не должны вмешиваться в вопрос возможного увольнения главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS.

«Правительство США не должно так или иначе вмешиваться в этот вопрос. Поэтому мы держимся в стороне от этих кадровых решений», — заявил он.

По словам Салливана, это суверенное право Киева и право президента принимать собственные кадровые решения.

Мы четко дали понять, что не собираемся участвовать в этом конкретном решении. Мы сказали об этом непосредственно украинцам», – заметил советник Байдена.

Как ранее сообщало агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на свой источник, близкий к военно-политическому руководству страны, Залужный якобы может быть уволен с занимаемой должности.

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