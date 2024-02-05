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  1. В мире

В США мужчина нашел часть ядерной ракеты и хотел сдать ее в музей

11:22, 5 февраля 2024
Взрывотехники выяснили, что ракета не представляет угрозы, поскольку она была без боеголовки и ракетного топлива.
В США мужчина нашел часть ядерной ракеты и хотел сдать ее в музей
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В США в штате Вашингтон мужчина обнаружил в гараже умершего соседа часть ракеты. Он позвонил в музей авиации и предложил отдать часть ракеты, способной нести ядерный заряд. Об этом сообщает местная полиция.

Так, в полицию города Бельвью поступил звонок из музея Военно-воздушных сил в Дейтоне. В музее рассказали, что к ним обратился мужчина и предложил пожертвовать предмет, принадлежавший его умершему соседу. А сосед купил его на распродаже.

Когда на место происшествия прибыли взрывотехники, мужчина показал им ракету. Ею оказалась неуправляемая ракета класса «воздух-воздух» Douglas AIR-2 Genie, предназначенная для переноски ядерной боеголовки W25 мощностью 1,5 килотонны.

Взрывотехники выяснили, что ракета не представляет угрозы, поскольку она была без боеголовки и ракетного топлива. Фактически это был безопасный артефакт, поэтому ракету оставили у мужчины, чтобы тот ее реставрировал для музея.

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