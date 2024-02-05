В США чоловік знайшов частину ядерної ракети і хотів здати її в музей

Вибухотехніки з'ясували, що ракета не становить загрози, оскільки вона була без боєголовки та ракетного палива.

У США в штаті Вашингтон чоловік знайшов у гаражі померлого сусіда частину ракети. Він зателефонував у в музей авіації та запропонував віддати частину ракети, здатної нести ядерний заряд. Про це повідомляє місцева поліція.

Так, в поліцію міста Бельв'ю надійшов дзвінок з музею Військово-повітряних сил у Дейтоні. В музеї розповіли, що до них звернувся чоловік та запропонував пожертвувати предмет, який належав його померлому сусідові. А сусід придбав його на розпродажу.

Коли на місце події прибули вибухотехніки, чоловік показав їм ракету. Нею виявилася некерована ракета класу «повітря-повітря» Douglas AIR-2 Genie, призначена для перенесення ядерної боєголовки W25 потужністю 1,5 кілотонни.

Вибухотехніки з'ясували, що ракета не становить загрози, оскільки вона була без боєголовки та ракетного палива. Фактично це вже був безпечний артефакт, тому ракету залишили в чоловіка, щоб той її реставрував для музею.

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