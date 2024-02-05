Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вніс зміни до порядку призначення директора НАБУ, БЕБ та голови НАЗК

До подання щодо призначення на посаду або погодження призначення на посаду додається копія військово-облікового документа.

У ВККС повідомили, як хочуть подолати кризу у відносинах з НАБУ та НАЗК щодо їх відмови допомогти Комісії з інформацією

Для збору та аналізу інформації щодо кандидатів на посади суддів у ВККС хочуть створити власний аналітичний відділ.

Позивач попросив призначити усім суддям місцевого суду психіатричну експертизу

Суд розцінив таку заяву як тиск на суд і втручання в здійснення правосуддя.

Чи має право слідчий доручити відповідним оперативним підрозділам виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук, — позиція Об’єднаної палати ККС ВС

Системний аналіз КПК дозволяє зробити висновок про те, що виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи покладається особисто на слідчого чи прокурора і не може бути доручене відповідним оперативним підрозділам.

ВП ВС: Неповнота, навіть очевидна з точки зору професійного судді, з якою позивач обґрунтував позовні вимоги, не можуть бути підставою для залишення позовної заяви без руху та її повернення

Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення КАС ВС, вказавши, що надмірний формалізм у трактуванні процесуального законодавства визнається неправомірним обмеженням права на доступ до суду.

  1. У світі

В США чоловік знайшов частину ядерної ракети і хотів здати її в музей

11:22, 5 лютого 2024
Вибухотехніки з'ясували, що ракета не становить загрози, оскільки вона була без боєголовки та ракетного палива.
В США чоловік знайшов частину ядерної ракети і хотів здати її в музей
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США в штаті Вашингтон чоловік знайшов у гаражі померлого сусіда частину ракети. Він зателефонував у в музей авіації та запропонував віддати частину ракети, здатної нести ядерний заряд. Про це повідомляє місцева поліція.

Так, в поліцію міста Бельв'ю надійшов дзвінок з музею Військово-повітряних сил у Дейтоні. В музеї розповіли, що до них звернувся чоловік та запропонував пожертвувати предмет, який належав його померлому сусідові. А сусід придбав його на розпродажу.

Коли на місце події прибули вибухотехніки, чоловік показав їм ракету. Нею виявилася некерована ракета класу «повітря-повітря» Douglas AIR-2 Genie, призначена для перенесення ядерної боєголовки W25 потужністю 1,5 кілотонни.

Вибухотехніки з'ясували, що ракета не становить загрози, оскільки вона була без боєголовки та ракетного палива. Фактично це вже був безпечний артефакт, тому ракету залишили в чоловіка, щоб той її реставрував для музею.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Волошин
    Дмитро Волошин
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Василь Шарапа
    Василь Шарапа
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Іван Шумський
    Іван Шумський
    суддя Господарського суду Тернопільської області