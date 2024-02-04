США не повинні втручатися, — радник Байдена висловився про можливу відставку Валерія Залужного

Джейк Салліван зазначив, що кадрові рішення в українських Збройних Силах — справа українського уряду.

Сполучені Штати Америки не повинні втручатися в питання можливого звільнення головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CBS.

«Уряд США не повинен так чи інакше втручатися в це питання. Тому ми тримаємось осторонь цих кадрових рішень», — заявив він.

За словами Саллівана, це суверенне право Києва та право президента України приймати власні кадрові рішення.

«Ми чітко дали зрозуміти, що не збираємося брати участь у цьому конкретному рішенні. Ми сказали про це безпосередньо українцям», – зауважив радник Байдена.

Як раніше повідомляло агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на своє джерело, яке близьке до військово-політичного керівництва країни, Залужного нібито може бути звільнено з обійманої посади.

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