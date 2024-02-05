Зеленський підтвердив, що думає про заміну Залужного і перезавантаження напрямку керівництва країною

Володимир Зеленський вперше заявив, що розмірковує про заміну Валерія Залужного.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що «розмірковує» над заміною головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і над перезавантаженням напрямку керівництва державою. Про це він сказав в інтерв'ю італійському телеканалу Rai1.

«Коли ми говоримо про це, я маю на увазі ротацію цілої низки державних лідерів, не тільки в одному секторі, такому як військовий. Я розмірковую над цією заміною (Валерія Залужного – ред.), але не можна сказати, що тут ми замінили одну людину…

Якщо ми хочемо перемогти, ми повинні штовхати всіх в одному напрямку, переконані в перемозі, ми не можемо зневіритися, опустити руки, ми повинні мати правильні позитивні енергії... Тому я говорю про перезавантаження, про заміну, я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напрямку керівництва країною», - сказав він.

Президент додав, що «це питання людей, які мають керувати Україною. Безумовно, потрібне перезавантаження, новий початок».

За словами Глави держави, заміна «однієї людини не означає, що зараз можна вирушати в дорогу».

«Це питання стосується всієї управлінської групи, яка веде машину країни», - заявив Президент.

Раніше радник Байдена висловився про можливу відставку Валерія Залужного.

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