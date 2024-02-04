У рф зник вертоліт МНС Мі-8 під час тренувального польоту

Гелікоптер зник із радарів над Онезьким озером у Карелії.

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У неділю, 4 лютого, в рф зник вертоліт Мі-8 МНС. Гелікоптер перестав виходити на зв'язок в районі села Дерев'яне в Прионезькому районі Карелії. Про це повідомляють росЗМІ.

Так, під час тренувального польоту над Онезьким озером перестав виходити на зв'язок вертоліт Мі-8 Північно-Західного авіаційно-рятувального центру МНС країни-агресора. На борту 3 члени екіпажу.

Організовано пошуково-рятувальні роботи.

«У готовності літак Ан-26 Аеронавігаційної служби Північно-Заходу з рятувальниками на борту», - додали в МНС.

ЗМІ додають, що аварійний маяк зниклого в Карелії вертольота Мі-8 не спрацьовує.

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