В рф пропал вертолет МЧС Ми-8 во время тренировочного полета

Вертолет исчез с радаров над Онежским озером в Карелии.

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В воскресенье, 4 февраля, в рф пропал вертолет Ми-8 МЧС. Вертолет перестал выходить на связь в районе села Деревянное в Прионежском районе Карелии. Об этом сообщают росСМИ.

Во время тренировочного полета над Онежским озером перестал выходить на связь вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС страны-агрессора. На борту 3 члена экипажа.

Организованы поисково-спасательные работы.

«В готовности самолет Ан-26 Аэронавигационной службы Северо-Запада со спасателями на борту», - добавили в МЧС.

СМИ добавляют, что аварийный маяк пропавшего в Карелии вертолета Ми-8 не срабатывает.

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