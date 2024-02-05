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  1. У світі

У Сенат США внесли новий законопроект про надання допомоги Україні: скільки грошей хочуть виділити

08:32, 5 лютого 2024
Президент США Джо Байден закликав ухвалити законопроект про надання допомоги Україні і пообіцяв у разі прийняття підписати його у найкоротші терміни.
У Сенат США внесли новий законопроект про надання допомоги Україні: скільки грошей хочуть виділити
Фото: 24tv.ua
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У Сенаті Сполучених Штатів Америки опублікували новий законопроект щодо додаткового фінансування, який передбачає виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю, а також на зміцнення південного кордону США. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

У тексті законопроекту сказано, що загальна сума коштів, що виділяються, становить 118 млрд доларів, з них на допомогу Україні передбачено 60 млрд доларів, ще близько 14 млрд доларів – для підтримки Ізраїлю, на захист кордонів США - 20,23 млрд доларів.

У частині, яка стосується допомозі Україні, також йдеться, що близько 20 млрд доларів буде направлено на заміщення складів у самих США, і близько 14 млрд доларів підуть на закупівлю нової зброї в американських компаній для ЗСУ.

Також 14,8 млрд доларів передбачено на продовження навчання українських військових, обмін розвідданими та інші заходи підтримки, ще 7,85 млрд - на пряму бюджетну підтримку України, та 1,58 млрд доларів - на підтримку розвитку української економіки у пріоритетних секторах.

У законі також передбачено гуманітарну допомогу мешканцям Сектору Гази, Західного берега річки Йордан та України у розмірі 10 млрд доларів.

У свою чергу президент США Джо Байден у спеціальному зверненні закликав ухвалити новий законопроект і пообіцяв у разі прийняття підписати його у найкоротші терміни.

«Двопартійна угода про національну безпеку дозволить Сполученим Штатам продовжувати нашу життєво важливу роботу разом із партнерами по всьому світу, відстоюючи свободу України та підтримуючи її здатність захистити себе від агресії росії. Як я вже говорив раніше, якщо ми не зупинимо прагнення путіна до влади та контролю над Україною, він не обмежиться лише Україною, і витрати для Америки зростуть», - заявив Байден.

Раніше ми писали, що республіканці США готують великий пакет військової допомоги Ізраїлю, проте без України.

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