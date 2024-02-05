Реформа автострахования: в Раде объяснили, что изменит законопроект

Документ предусматривает постепенное повышение размеров страховых сумм и быстрое осуществление гарантийных выплат пострадавшим лицам за страховщиков-банкротов.

Фото: denzadnem.com.ua

Народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Вячеслав Медяник сообщил, что подготовленный к рассмотрению во втором чтении и в целом законопроект №8300 об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств совершенствует имеющийся механизм автострахования и приближает украинское законодательство нормам ЕС в этой сфере, передает официальный сайт парламента.

«Мы шаг за шагом приближаемся к вступлению в европейскую семью, и этот законопроект усовершенствует нашу систему страхования согласно директиве 2009/103/ЕС. Главные изменения касаются, во-первых, постепенного повышения размеров страховых сумм до уровней, которые сейчас установлены в ЕС. Во-вторых, мы вводим быстрое осуществление гарантийных выплат потерпевшим за страховщиков-банкротов, на это предлагаем 90 дней. Кроме того, мы вводим прямое урегулирование ДТП во всех случаях, если ущерб причинен только транспортному средству, что позволит именно потерпевшему обращаться за страховой выплатой к страховщику, даже если виновник не застрахован», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что в документе также содержится норма, расширяющая применение европротокола.

«Это нужно, чтобы можно было оформлять заявление о страховом возмещении при ДТП без участия полиции. В целом с принятием законопроекта решается проблема низкого лимита ответственности страховщика, поскольку многие из них становятся банкротами, что приводит к невыплатам пострадавшим. Конечно же, мы решаем проблему несовершенства расчета страховой выплаты с возмещением ущерба, причиненного ДТП», — подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада готовится принять закон, по которому будет введено прямое урегулирование во всех случаях ДТП, в которых вред причинен только транспортному средству, что позволит потерпевшему обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, даже если виновник не застрахован.

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