Носил в сумке боевую гранату: в Киеве будут судить мужчину

Взрывоопасный предмет правоохранители обнаружили у Днепровского района столицы.

В Киеве перед судом предстанет мужчина, у которого правоохранители обнаружили боевую гранату. Об этом говорится в пресс-службе столичной полиции.

Как отмечают правоохранители, во время патрулирования территории Днепровского района участковые офицеры территориального подразделения подошли к компании мужчин. В этот момент один из отдыхающих заметно занервничал, поэтому правоохранители решили проверить его документы и личные вещи.

«Неизвестный сначала отказывался показать содержимое своей сумки, а впоследствии сообщил, что в ней находится боевая граната. Участковые офицеры немедленно вызвали на место происшествия взрывотехники и следственно-оперативную группу. Уроженец Хмельнитчины 1982 года рождения не смог объяснить, откуда у него взрывоопасное устройство и с какой целью он его хранил. Следственно-оперативная группа изъяла с места происшествия гранату РГО и запал к ней, а мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Тогда следователи сообщили нарушителю о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – приобретение, ношение, хранение боевых припасов и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения дела по существу. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

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