Носив у сумці бойову гранату: у Києві судитимуть чоловіка

Вибухонебезпечний предмет правоохоронці виявили у Дніпровського району столиці.

У Києві перед судом постане чоловік, у якого правоохоронці виявили бойову гранату. Про це йдеться у пресслужбі столичної поліції.

Як зазначають правоохоронці, під час патрулювання території Дніпровського району дільничні офіцери територіального підрозділу підійшли до компанії чоловіків. В цей момент, один з відпочиваючих помітно занервував, тож правоохоронці вирішили перевірити його документи та особисті речі.

«Невідомий спершу відмовлявся показати вміст своєї сумки, а згодом повідомив, що у ній знаходиться бойова граната. Дільничні офіцери негайно викликали на місце події вибухотехніків та слідчо-оперативну групу. Уродженець Хмельниччини 1982 року народження не зміг пояснити звідки у нього вибухонебезпечний пристрій та з якою метою він його зберігав. Слідчо-оперативна група вилучила з місця події гранату РГО та запал до неї, а чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», - сказано у повідомленні.

Тоді слідчі повідомили порушнику про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – придбання, носіння, зберігання бойових припасів та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду справи по суті. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

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