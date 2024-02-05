Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У ВККС повідомили, як хочуть подолати кризу у відносинах з НАБУ та НАЗК щодо їх відмови допомогти Комісії з інформацією

Для збору та аналізу інформації щодо кандидатів на посади суддів у ВККС хочуть створити власний аналітичний відділ.

Позивач попросив призначити усім суддям місцевого суду психіатричну експертизу

Суд розцінив таку заяву як тиск на суд і втручання в здійснення правосуддя.

Чи має право слідчий доручити відповідним оперативним підрозділам виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук, — позиція Об’єднаної палати ККС ВС

Системний аналіз КПК дозволяє зробити висновок про те, що виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи покладається особисто на слідчого чи прокурора і не може бути доручене відповідним оперативним підрозділам.

ВП ВС: Неповнота, навіть очевидна з точки зору професійного судді, з якою позивач обґрунтував позовні вимоги, не можуть бути підставою для залишення позовної заяви без руху та її повернення

Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення КАС ВС, вказавши, що надмірний формалізм у трактуванні процесуального законодавства визнається неправомірним обмеженням права на доступ до суду.

Сторонам має бути доступним апеляційне оскарження рішень, які стосуються арешту майна, - позиція Верховного Суду

Право на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді про відмову у скасуванні арешту майна – позиція Верховного Суду.

  1. В Україні

У Нацбанку пояснили падіння курсу долара у січні

10:06, 5 лютого 2024
У НБУ заявили, що обмінний курс відреагував на поліпшення балансу попиту та пропозиції.
У Нацбанку пояснили падіння курсу долара у січні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що у січні 2024 року ситуація на валютному ринку України поступово поліпшувалася на тлі згасання ефектів від значних бюджетних видатків наприкінці року, передає пресслужба НБУ.

За його словами, якщо в першій половині січня щоденний обсяг інтервенцій, хоч і дещо зменшився порівняно з грудневими значеннями, але залишався значним - на рівні 150 млн доларів, то у другій половині місяця він знизився до 80 млн доларів. Обмінний курс відреагував на поліпшення балансу попиту та пропозиції – з початку року він зміцнився на 1,2%.

Він зазначив, що наявний обсяг міжнародних резервів дає змогу НБУ забезпечувати курсову стійкість і надалі.

У свою чергу голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що головні припущення базового сценарію оновленого макропрогнозу НБУ - зменшення безпекових ризиків з 2025 року та збереження достатнього обсягу міжнародного фінансування.

«Україна прожила вже місяць в умовах порушення ритмічності міжнародної допомоги завдяки сформованим внутрішнім ресурсам. Нам вдалося втримати ситуацію під контролем та уникнути емісійного фінансування бюджету. Ми і надалі робитимемо все можливе для збереження макрофінансової стійкості. Водночас, доки війна триватиме, зберігатиметься потреба в міжнародній допомозі», - сказав Пишний.

Раніше голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що коливання валютного курсу збільшуватимуться. На ситуацію впливає низка причин.

Також у Нацбанку прокоментували коливання курсу гривні до долара.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Волошин
    Дмитро Волошин
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Василь Шарапа
    Василь Шарапа
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Іван Шумський
    Іван Шумський
    суддя Господарського суду Тернопільської області