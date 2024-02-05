У Нацбанку пояснили падіння курсу долара у січні

У НБУ заявили, що обмінний курс відреагував на поліпшення балансу попиту та пропозиції.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що у січні 2024 року ситуація на валютному ринку України поступово поліпшувалася на тлі згасання ефектів від значних бюджетних видатків наприкінці року, передає пресслужба НБУ.

За його словами, якщо в першій половині січня щоденний обсяг інтервенцій, хоч і дещо зменшився порівняно з грудневими значеннями, але залишався значним - на рівні 150 млн доларів, то у другій половині місяця він знизився до 80 млн доларів. Обмінний курс відреагував на поліпшення балансу попиту та пропозиції – з початку року він зміцнився на 1,2%.

Він зазначив, що наявний обсяг міжнародних резервів дає змогу НБУ забезпечувати курсову стійкість і надалі.

У свою чергу голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що головні припущення базового сценарію оновленого макропрогнозу НБУ - зменшення безпекових ризиків з 2025 року та збереження достатнього обсягу міжнародного фінансування.

«Україна прожила вже місяць в умовах порушення ритмічності міжнародної допомоги завдяки сформованим внутрішнім ресурсам. Нам вдалося втримати ситуацію під контролем та уникнути емісійного фінансування бюджету. Ми і надалі робитимемо все можливе для збереження макрофінансової стійкості. Водночас, доки війна триватиме, зберігатиметься потреба в міжнародній допомозі», - сказав Пишний.

Раніше голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що коливання валютного курсу збільшуватимуться. На ситуацію впливає низка причин.

Також у Нацбанку прокоментували коливання курсу гривні до долара.

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