Зеленський заявив, що у війні «на землі» — патова ситуація, але на морі є результати

Володимир Зеленський зазначив, що Україна воює з терористами, які мають одну з найбільших армій у світі, тому ЗСУ потрібні сучасні технічні засоби.

Фото: ukrinform.com

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у війні «на землі» сформувалася патова ситуація через затримки з постачанням техніки. При цьому ЗСУ провели низку морських операцій, які дали позитивні результати. Про це він сказав в інтерв'ю каналу Rai1.

«Щодо війни на землі, то тут патова ситуація, це факт, тому що були затримки техніки, а затримки означають помилки», - заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна воює з терористами, які мають одну з найбільших армій у світі, тому нашій армії потрібні сучасні технічні засоби.

За словами Президента, морські операції принесли свої позитивні результати.

«росія втратила багато кораблів, і в Чорному морі нам вдалося побудувати коридор для експорту зернових, тому цю прагматичну частину операції з наслідками для економіки було проведено позитивно», - додав він.

Раніше Зеленський підтвердив, що думає про заміну Залужного і перезавантаження напрямку керівництва країною.

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