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  1. В Украине

Зеленский заявил, что в войне «на земле» — патовая ситуация, но на море есть результаты

09:29, 5 февраля 2024
Владимир Зеленский отметил, что Украина воюет с террористами, имеющими одну из самых больших армий в мире, поэтому ВСУ нужны современные технические средства.
Зеленский заявил, что в войне «на земле» — патовая ситуация, но на море есть результаты
Фото: ukrinform.com
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в войне «на земле» сформировалась патовая ситуация из-за задержек с поставкой техники. При этом ВСУ провели ряд морских операций, которые дали положительные результаты. Об этом он сказал в интервью каналу Rai1.

«Что касается войны на земле, то здесь патовая ситуация, это факт, потому что были задержки техники, а задержки означают ошибки», - заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина воюет с террористами, имеющими одну из самых больших армий в мире, поэтому нашей армии нужны современные технические средства.

По словам Президента, морские операции принесли свои положительные результаты.

«россия потеряла много кораблей, и в Черном море нам удалось построить коридор для экспорта зерновых, поэтому эта прагматичная часть операции с последствиями для экономики была проведена положительно», - добавил он.

Ранее Зеленский подтвердил, что думает о замене Залужного и перезагрузке направления руководства страной.

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