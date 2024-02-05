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  1. Общество

5 февраля: какой сегодня праздник и главные события

09:10, 5 февраля 2024
5 февраля в Украине и мире празднуют День эрудита.
5 февраля: какой сегодня праздник и главные события
Фото: facts.net
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В понедельник, 5 февраля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

5 февраля в Украине и мире празднуют День эрудита. Праздник посвящен интеллектуально одаренным людям, которые не только обладают большим багажом знаний, но и умело ими пользуются. Хотя праздник и неофициальный, но достаточно популярен в разных странах мира. К сожалению, ничего не известно об истории происхождения этого дня и о том, кто именно стал инициатором его создания. Эрудит — всесторонне развитая личность, обладающая знаниями в различных сферах науки. А в древности эрудитами называли ученых, которые углублялись не только в свою область, но и изучали другие.

Какой сегодня церковный праздник

5 февраля в церковном календаре – день памяти святой мученицы Агафьи. Родилась девушка в богатой и благочестивой семье в Палермо. К тому времени императором был Декий, отличавшийся особой жестокостью по отношению к христианам. Когда язычники узнали, что девушка исповедует христианство, сразу ее схватили. На время суда ее поселили у женщины, у которой было пять дочерей. Они пытались соблазнить Агафью украшениями и платьями, но она отказалась принять язычество. Агафью долго мучили и пытали, но Господь исцелял ее раны. Умерла она как мученица.

Календарь важных событий за 5 февраля:

1585 год — во Львове основали Успенское ставропигийское братство;

1597 год — по приказу Тойотоми Хидейоси в Нагасаки распяли 26 ранних японских христиан;

1818 год — после смерти Карла XIII королем Швеции и Норвегии становится Карл XIV Юган, известный ранее как маршал Франции Жан Батист Бернадот;

1861 год – в Филадельфии (США) Коулмен Селлерс получает патент на кинематоскоп;

1913 год — во Львове в зале Украинского народного дома все украинские академические общества устраивают большой академический балл;

1917 год — одобрена действующая конституция Мексики, первой в мире закрепившей социальные права;

1919 год – первая в Европе регулярная пассажирская авиалиния компании Deutsche Luft-Reederei GmbH связывает в Германии Берлин и Веймар;

1924 год – радио ВВС начинает передавать из Гринвицкой обсерватории сигналы точного времени;

1928 год — немецкий химик Адольф Виндаус впервые синтезирует витамин D, недостаток которого влечет за собой рахит;

1935 год — в Нью-Йорке организаторы профессионального бокса принимают решение, что поединки за чемпионское звание не могут длиться более 15 раундов;

1977 год – арестовали лидеров Украинской Хельсинкской группы Николай Руденко и Олекса Тихого;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Норвегией;

1999 год — Майк Тайсон, бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов, получает год тюрьмы за избиение двух человек, машина которых столкнулась с автомобилем Тайсона.

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