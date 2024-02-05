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  1. Суспільство

5 лютого: яке сьогодні свято та головні події

09:10, 5 лютого 2024
5 лютого в Україні і світі святкують День ерудита.
5 лютого: яке сьогодні свято та головні події
Фото: facts.net
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У понеділок, 5 лютого, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

5 лютого в Україні і світі святкують День ерудита. Свято присвячене інтелектуально обдарованим людям, які не лише мають великий багаж знань, але й вміло ними користуються. Хоча свято і неофіційне, але досить популярне в різних країнах світу. На жаль, нічого не відомо про історію походження цього дня і те, хто саме став ініціатором його створення. Ерудит — всебічно розвинена особистість, яка має знання в різних сферах науки. А в давнину ерудитами називали вчених, які поглиблювалися не лише у свою галузь, але й вивчали інші.

Яке сьогодні церковне свято

5 лютого в церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Агафії. Народилася дівчина у заможній і благочестивій родині в Палермо. На той час імператором був Декій, який вирізнявся особливою жорстокістю щодо християн. Коли язичники дізналися, що дівчина сповідує християнтво, то відразу її схопили. На час суду її поселили у жінки, в якої було п'ять доньок. Вони намагалися спокусити Агафію прикрасами і сукнями, але вона відмовилася прийняти язичництво. Агафію довго мучили і катували, але Господь зцілював її рани. Померла вона як мучениця.

Календар важливих подій за 5 лютого:

1585 рік — у Львові заснували Успенське ставропігійське братство;

1597 рік — за наказом Тойотомі Хідейосі в Нагасакі розіп'яли 26 ранніх японських християн;

1818 рік — після смерті Карла XIII королем Швеції та Норвегії стає Карл XIV Юган, відомий раніше як маршал Франції Жан Батіст Бернадот;

1861 рік — у Філадельфії (США) Коулмен Селлерс отримує патент на кінематоскоп;

1913 рік — у Львові у залі Українського народного дому всі українські академічні товариства влаштовують великий академічний бал;

1917 рік — схвалена чинна конституція Мексики, яка першою в світі закріпила соціальні права;

1919 рік — перша в Європі регулярна пасажирська авіалінія компанії Deutsche Luft-Reederei GmbH зв'язує в Німеччині Берлін і Веймар;

1924 рік — радіо ВВС починає передавати з Гринвіцької обсерваторії сигнали точного часу;

1928 рік — німецький хімік Адольф Віндаус уперше синтезує вітамін D, брак якого спричиняє рахіт;

1935 рік — у Нью-Йорку організатори професійного боксу ухвалюють рішення, що двобої за чемпіонське звання не можуть тривати більше 15 раундів;

1977 рік — заарештували лідерів Української Гельсінської групи Микола Руденка й Олекса Тихого;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Норвегією;

1999 рік — Майк Тайсон, колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів, отримує рік тюрми за побиття двох людей, машина котрих зіткнулася з автомобілем Тайсона.

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