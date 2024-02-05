Автотроща у Києві: Ford Mustang на великій швидкості влетів у Ford Mondeo, фото та відео

Внаслідок аварії на вулиці Героїв Дніпра постраждали п’ятеро людей.

У неділю, 4 лютого, на столичній Оболоні сталася ДТП — на вулиці Героїв Дніпра зіткнулися два легковики. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Як повідомили правоохоронці, 39-річний водій транспортного засобу Ford Mustang не вибрав безпечної швидкості й виїхав на смугу зустрічного руху де врізався у Ford Mondeo.

Внаслідок аварії постраждали п’ятеро людей. Водія та пасажира Ford Mustang, а також кермувальника Ford Mondeo та двох його пасажирів, серед яких 7-річна дитина, госпіталізували до лікарні з різними травмами.

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