В Нацбанке объяснили падение курса доллара в январе

В НБУ заявили, что обменный курс отреагировал на улучшение баланса спроса и предложения.

Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что в январе 2024 года ситуация на валютном рынке Украины постепенно улучшалась на фоне затухания эффектов от значительных бюджетных расходов в конце года, передает пресс-служба НБУ.

По его словам, если в первой половине января ежедневный объем интервенций, хоть и несколько уменьшился по сравнению с декабрьскими показателями, но оставался значительным – на уровне 150 млн долларов, то во второй половине месяца он снизился до 80 млн долларов. Обменный курс отреагировал на улучшение баланса спроса и предложения – с начала года он укрепился на 1,2%.

Он отметил, что имеющийся объем международных резервов позволяет НБУ обеспечивать курсовую устойчивость и дальше.

В свою очередь глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что главные предположения базового сценария обновленного макропрогноза НБУ - уменьшение рисков безопасности с 2025 года и сохранение достаточного объема международного финансирования.

«Украина прожила уже месяц в условиях нарушения ритмичности международной помощи благодаря сложившимся внутренним ресурсам. Нам удалось удержать ситуацию под контролем и избежать эмиссионного финансирования бюджета. Мы будем и дальше делать все возможное для сохранения макрофинансовой устойчивости. В то же время, пока война будет продолжаться, будет сохраняться потребность в международной помощи», - сказал Пышный.

Ранее глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что колебания валютного курса будут увеличиваться. На ситуацию влияет ряд причин.

Также в Нацбанке прокомментировали колебания курса гривны по отношению к доллару.

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