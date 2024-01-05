В Нацбанке прокомментировали колебания курса гривны к доллару, - они незначительны

НБУ имеет все возможности обеспечивать курсовую устойчивость и дальше, - замглавы Нацбанка.

Благодаря успешному приспособлению валютного рынка к управляемой гибкости, Нацбанк постепенно увеличивает амплитуду курсовых колебаний. Так вопрос о курсе и валютном рынке прокомментировал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук телеканалу ICTV. Напомним, что на начало декабря 2023 года наличный курс в «обменниках» составлял около 37,5 грн за доллар, а по состоянию на 5 января 2024 года он приближается к 39,6 грн за доллар.

С чем связано ослабление гривны в конце 2023 года – в первые дни 2024 года

Сергей Николайчук подчеркнул, что при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону «является нормальным явлением».

«Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается (как это, например, было в октябре и первой половине ноября). Ослабление гривни в конце 2023 года, прежде всего, обусловлено сезонными факторами.

Во-первых, спрос на валюту увеличился в результате рекордных расходов бюджета в декабре.

Во-вторых, традиционно к концу года растет спрос на валюту со стороны населения. Также на валютный рынок оказывали давление психологические факторы, связанные с отсрочкой предоставления международной помощи, в то же время активные боевые действия продолжаются и это обуславливает потребность в финансировании», отметил он.

Благодаря успешному приспособлению валютного рынка к управляемой гибкости НБУ, как и декларировалось, постепенно увеличивает амплитуду курсовых колебаний. «Соответственно сейчас колебания на межбанковском рынке несколько больше, чем, например, в октябре. В то же время благодаря сложившимся предпосылкам они не угрожающие», добавил он.

«Также курсовые колебания остаются значительно меньше, чем до полномасштабной войны. Курс на наличном рынке, который важен для населения, уже длительное время колеблется в обе стороны и, несмотря на определенное ослабление гривны в конце года, она остается крепче, чем, например, в IV квартале 2022 года», - отметил замглавы НБУ.

Рассматривает ли НБУ возможность фиксации курса и чего ждать дальше

«Возврат к фиксированному курсу пока даже не рассматривается. НБУ отошел от него сознательно и когда были сформированы надлежащие для этого предпосылки.

Режим управляемой гибкости курса позволяет нам обеспечивать достижение ряда важных задач. Один из них – сохранение привлекательности гривневых инструментов (депозитов и ОВГЗ).

Текущая ситуация на валютном рынке не является неординарной и точно не угрожает выполнению этой задачи. В 2023 году официальный курс гривны по отношению к доллару ослаб меньше, чем на 4%. Доходность гривневых инструментов с избытком компенсировала эту девальвацию и остается значительно выше, чем в иностранной валюте. Она также перекрывает фактическую и ожидаемую инфляцию.

НБУ имеет все возможности обеспечивать курсовую устойчивость и дальше. В пределах режима управляемой гибкости гривна может как ослабляться, так и укрепляться. В то же время, как свидетельствует наш опыт периода 2016 – 2021 годов, гибкий обменный курс позволяет нам в долгосрочной перспективе достигать курсовой устойчивости. Также НБУ и дальше будет сглаживать чрезмерные колебания на валютном рынке. Для этого необходим инструментарий и ресурс», - пояснил замглавы Нацбанка.

Автор: Наталья Мамченко

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