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У Нацбанку прокоментували коливання курсу гривні до долара, - вони є незначними

15:35, 5 січня 2024
НБУ має всі можливості забезпечувати курсову стійкість і надалі, - заступник голови Нацбанку.
У Нацбанку прокоментували коливання курсу гривні до долара, - вони є незначними
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Завдяки успішному пристосуванню валютного ринку до керованої гнучкості Нацбанк поступово збільшує амплітуду курсових коливань. Так питання про курс та валютний ринок прокоментував заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук телеканалу ICTV. Нагадаємо, що станом на початок грудня 2023 року готівковий курс в «обмінниках» становив близько 37,5 грн за долар, а станом на 5 січня 2024 року він наближається до 39,6 грн за долар.

З чим пов'язане послаблення гривні наприкінці 2023 року – в перші дні 2024 року

Сергій Ніколайчук підкреслив, що за режиму керованої гнучкості зміна курсу в той чи інший бік «є нормальним явищем».

«Як і обіцяв НБУ, курс може як послаблюватися, коли ситуація на ринку погіршується, так і змінюватися, коли ситуація поліпшується (як це, наприклад, було в жовтні та першій половині листопада). Послаблення гривні наприкінці 2023 року насамперед зумовлено сезонним чинниками.

По-перше, попит на валюту збільшився внаслідок рекордних видатків бюджету у грудні.

По-друге, традиційно наприкінці року зростає попит на валюту з боку населення. Також на валютний ринок тиснули психологічні чинники, пов'язані з відтермінуванням надання міжнародної допомоги, водночас активні бойові дії тривають і це зумовлює потребу у фінансуванні», зазначив він.

Завдяки успішному пристосуванню валютного ринку до керованої гнучкості НБУ, як і декларувалося, поступово збільшує амплітуду курсових коливань. «Відповідно зараз коливання на міжбанківському ринку є дещо більшими, ніж, наприклад, у жовтні. Водночас завдяки сформованим передумовам вони не є загрозливими», додав він.

«Також курсові коливання залишаються значно меншими, ніж до повномасштабної війни. Курс на готівковому ринку, який є важливим для населення, вже тривалий час коливається в обидва боки і попри певне послаблення гривні наприкінці року, вона залишається міцнішою, ніж, наприклад, у IV кварталі 2022 року», - зазначив заступник голови НБУ.

Чи розглядає НБУ можливість фіксації курсу та чого очікувати далі

«Повернення до фіксованого курсу наразі навіть не розглядається. НБУ відійшов від нього свідомо та, коли були сформовані належні для цього передумови.

Режим керованої гнучкості курсу дає нам змогу забезпечувати досягнення низки важливих завдань. Одне з них – збереження привабливості гривневих інструментів (депозитів та ОВДП).

Поточна ситуація на валютному ринку не є якоюсь неординарною та точно не загрожує виконанню цього завдання. У 2023 році офіційний курс гривні відносно долара послабився менш, ніж на 4%. Дохідність гривневих інструментів з надлишком компенсувала цю девальвацію та залишається значно вищою порівняно з інструментами в іноземній валюті. Вона також перекриває фактичну та очікувану інфляцію.

НБУ має всі можливості забезпечувати курсову стійкість і надалі. У межах режиму керованої гнучкості, гривня може як послаблюватися, так і зміцнюватися. Водночас, як свідчить наш досвід періоду 2016 - 2021 років, гнучкий обмінний курс дає нам змогу в довгостроковій перспективі досягати курсової стійкості. Також НБУ й надалі згладжуватиме надмірні коливання на валютному ринку. Для цього є необхідний інструментарій та ресурс», - пояснив заступник голови Нацбанку.

Автор: Наталя Мамченко

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