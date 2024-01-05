ГУР провело спецоперацію у Бєлгородській області рф: є ліквідовані окупанти, відео

Кількість ліквідованих та поранених окупантів уточнюється.

Українські розвідники завдали ворогу чергових втрат, здійснивши рейд на територію Бєлгородської області рф. Про це повідомили у ГУР МОУ.

Зазначається, що у зв’язку з почастішанням випадків диверсій з боку окупантів й заради захисту цивільних українців, які проживають у громадах поблизу державного кордону та страждають від атак агресора, наші воїни-розвідники реалізували комплекс спеціальних дій.

Так, що відповідно до здобутих розвідданих, на російських позиціях у Грайворонському районі Бєлгородської області вище керівництво окупантів запланувало перевірку через невдоволення й скарги тамтешнього особового складу кепськими умовами служби. Перед приїздом московських "ревізорів" рядові загарбники стали проводити активні інженерні роботи.

"Під час виконання завдання розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувались загарбники на вказаній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт. Внаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на українських мінах ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих та поранених окупантів уточнюється", - йдеться у повідомленні розвідки.

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