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ГУР провело спецоперацию в Белгородской области рф: есть ликвидированные оккупанты, видео

18:15, 5 января 2024
Количество ликвидированных и раненых оккупантов уточняется.
ГУР провело спецоперацию в Белгородской области рф: есть ликвидированные оккупанты, видео
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Украинские разведчики нанесли врагу очередные потери, совершив рейд на территорию Белгородской области рф. Об этом сообщили в ГУР МОУ.

Отмечается, что в связи с учащением случаев диверсий со стороны оккупантов и защиты гражданских украинцев, проживающих в общинах вблизи государственной границы и страдающих от атак агрессора, наши воины-разведчики реализовали комплекс специальных действий.

Так, согласно полученным разведданным, на российских позициях в Грайворонском районе Белгородской области высшее руководство оккупантов запланировало проверку из-за недовольства и жалоб личного состава на плохие условия службы. Перед приездом московских "ревизоров" рядовые захватчики стали проводить активные инженерные работы.

"Во время выполнения задания разведчики заменяли единственную дорогу, по которой передвигались захватчики на указанном участке, а также атаковали российский взводный опорный пункт. В результате огневого налета с применением стрелкового оружия и минометов, а также подрыва на украинских минах враг понес потери. Количество ликвидированных и раненых оккупантов уточняется", - говорится в сообщении разведки.

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