Пытался выйти из-под стражи за $150 000: заместителю председателя Федерации профсоюзов поставлено в известность о подозрении, — ГБР

По данным ГБР, заместитель председателя Федерации профсоюзов решил подкупить коллегию судей для принятия ими решения об изменении ему меры пресечения.

Сообщено о подозрении заместителю председателя Федерации профсоюзов Украины и его сообщнику, которые пытались дать коллегии судей взятку в сумме 150 тысяч долларов за изменение меры пресечения. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Чиновник, подозреваемый в другом уголовном производстве, в настоящее время содержится под стражей на основании определения суда в следственном изоляторе. «Он решил передать через сообщника 150 тысяч долларов коллегии судей Киевского апелляционного суда за отмену определения следственного судьи Печерского районного суда города Киева о продлении срока содержания под стражей и изменении меры пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного средства контроля», - рассказали в ГБР.

Так, фигурант дал указание своему знакомому передать через исполнителя эту сумму судьям. Сотрудники ГБР остановили автомобиль сообщника, в котором перевозились средства. Во время обыска авто стражи порядка обнаружили и изъяли всю сумму неправомерной выгоды - 150 тысяч долларов.

Также был изъят мобильный телефон, в котором содержалась переписка в мессенджере с обсуждением деталей передачи денег.

Заместителю председателя Федерации профсоюзов Украины и его сообщнику сообщено о подозрении в подготовке к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения сообщнику.

Санкции статей предусматривают наказание до восьми лет с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование.

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