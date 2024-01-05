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Намагався вийти з-під варти за $150 000: заступнику голови Федерації профспілок повідомлено про підозру, — ДБР

16:00, 5 січня 2024
За даними ДБР, заступник голови Федерації профспілок вирішив підкупити колегію суддів для прийняття ними рішення про зміну йому запобіжного заходу.
Намагався вийти з-під варти за $150 000: заступнику голови Федерації профспілок повідомлено про підозру, — ДБР
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Повідомлено про підозру заступнику голови Федерації профспілок України та його спільнику, які намагалися дати колегії суддів хабар у сумі 150 тисяч доларів за зміну запобіжного заходу. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Посадовець, який є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, наразі утримується під вартою на підставі ухвали суду у слідчому ізоляторі. «Він вирішив передати через спільника 150 тисяч доларів колегії суддів Київського апеляційного суду за скасування ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва про продовження строку тримання під вартою та зміну запобіжного заходу на нічний домашній арешт з носінням електронного засобу контролю», — розповіли в ДБР.

Так, фігурант дав вказівку своєму знайомому передати через виконавця цю суму суддям. Працівники ДБР зупинили автомобіль спільника, в якому перевозились кошти. Під час обшуку авто правоохоронці виявили та вилучили всю суму неправомірної вигоди - 150 тисяч доларів.

Також було вилучено мобільний телефон, в якому містилось листування у месенджері з обговоренням деталей передачі грошей.

Заступнику голови Федерації профспілок України та його спільнику повідомлено про підозру у підготовці до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу спільнику.

Санкції статей передбачають покарання до восьми років з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.

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