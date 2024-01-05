У Києві нормалізувався стан повітря: яка була причина забруднення

5 січня у столиці нормалізувався стан повітря.

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА повідомив, що станом на 13:00 у столиці спостерігається дуже низький рівень забрудненості. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Після погіршення якості повітря, спричиненого метеорологічними факторами, зокрема низькою швидкістю вітру, спостерігаємо нормалізацію ситуації. Відповідно усі попередні рекомендації стосовно обмежень перебування на вулиці скасовуються», – директор Департаменту захисту довкілля Олександр Возний.

Раніше ми писали, що 4 січня у Києві зафіксували значне погіршення якості повітря.

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