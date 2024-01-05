В Киеве нормализовалось состояние воздуха: какая была причина загрязнения

5 января в столице нормализовалось состояние воздуха.

Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА сообщил, что на 13:00 в столице наблюдается очень низкий уровень загрязненности. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«После ухудшения качества воздуха, вызванного метеорологическими факторами, в частности низкой скоростью ветра, наблюдается нормализация ситуации. Соответственно, все предыдущие рекомендации относительно ограничений пребывания на улице отменяются», – директор Департамента защиты окружающей среды Александр Возный.

Ранее мы писали, что 4 января в Киеве было зафиксировано значительное ухудшение качества воздуха.

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