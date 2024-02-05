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  1. Законодавство

Реформа автострахування: у Раді пояснили, що змінить законопроект

11:40, 5 лютого 2024
Документ передбачає поступового підвищення розмірів страхових сум та запровадження швидкого здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів.
Реформа автострахування: у Раді пояснили, що змінить законопроект
Фото: denzadnem.com.ua
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Народний депутат, заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності В’ячеслав Медяник повідомив, що підготовлений до розгляду в другому читанні та в цілому законопроект № 8300 про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів вдосконалює наявний механізм автострахування й наближає українське законодавство до норм ЄС у цій сфері, передає офіційний сайт парламенту.

«Ми крок за кроком наближаємося до вступу в європейську сім’ю, і цей законопроект вдосконалює нашу систему страхування згідно з директивою 2009/103/ЄС. Головні зміни стосуються, по-перше, поступового підвищення розмірів страхових сум до тих рівнів, які зараз встановлені в ЄС. По-друге, ми запроваджуємо швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів, на це пропонуємо 90 днів. Крім того, ми запроваджуємо пряме врегулювання ДТП в усіх випадках, якщо шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить саме потерпілому звертатися за страховою виплатою до страховика навіть якщо винуватець не застрахований», — пояснив парламентарій.

Він додав, що в документі також міститься норма, що розширює застосування європротоколу.

«Це потрібно, щоб можна було оформлювати заяву про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції. Загалом з ухваленням законопроєкту розв’язується проблема низького ліміту відповідальності страховика, бо багато з них стає банкрутами, а це призводить до невиплат постраждалим. Звичайно ж, ми розвʼязуємо проблему недосконалості розрахунку страхової виплати із відшкодуванням шкоди, завданої ДТП», — наголосив політик.

Раніше ми писали, що Верховна Рада готується ухвалити закон, за яким буде запроваджене пряме врегулювання у всіх випадках ДТП, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований.

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