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Потерпіла у ДТП особа зможе звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований

Верховна Рада готується ухвалити закон, за яким буде запроваджене пряме врегулювання у всіх випадках ДТП, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований.

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Потерпіла у ДТП особа зможе звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований

08:00, 2 лютого 2024
Верховна Рада готується ухвалити закон, за яким буде запроваджене пряме врегулювання у всіх випадках ДТП, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований.
Потерпіла у ДТП особа зможе звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований
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Парламент планує найближчим часом прийняти законопроект №8300 про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у другому читанні та в цілому. Відповідну рекомендацію надав Комітет з питань податкової політики 1 лютого.

За словами голови Комітету Данила Гетманцева, проблемами, які має вирішити законопроект, є недосконалість процедур розрахунку та здійснення страхової виплати із відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП; низький ліміт відповідальності страховика;  державне регулювання ціноутворення за цим видом страхування;  недостатня ефективність системи управління Моторного (транспортного) страхового бюро України; обмежена роль держави в контролі за його діяльністю.

Отже, законопроектом пропонується:

  • поступово підвищити розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу.
  • запровадити швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію Закону (зараз це роки, а пропонується до 90 днів).
  • запровадити пряме врегулювання у всіх випадках дорожньо-транспортних пригод, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований;
  • розширити застосування «європротоколу» – оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції та інше.

Слід зазначити, що у редакції до першого читання пропонувалося закріпити такі розміри мінімальної страхової суми:

1) за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб:

з дня введення в дію цього Закону – 500 тисяч грн на одного потерпілого та 10 мільйонів грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб;

з 1 січня 2025 року – 1 мільйон грн на одного потерпілого та 20 мільйонів грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб;

з 1 січня наступного року після року вступу України до Європейського Союзу – 10 мільйонів грн на одного потерпілого та 50 мільйонів грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб;

з 1 січня другого року після року вступу України до ЄС – 20 мільйонів грн на одного потерпілого та 100 мільйонів грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб;

з 1 січня третього року після року вступу України до ЄС – 32 мільйони грн на одну потерпілу особу та 160 мільйонів грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих;

2) за шкоду, завдану майну потерпілих осіб:

з дня введення в дію цього Закону – 1 мільйон грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб;

з 1 січня 2025 року 2 млн грн;

з 1 січня наступного року після року вступу України до ЄС – 10 млн грн;

з 1 січня другого року після року вступу України до ЄС – 16 млн грн;

з 1 січня третього року після року вступу України до ЄС – 32 млн грн.

Автор: Наталя Мамченко

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