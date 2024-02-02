Потерпевшее в ДТП лицо сможет обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, даже если виновник не застрахован

Верховная Рада готовится принять закон, по которому будет введено прямое урегулирование во всех случаях ДТП, в которых вред причинен только транспортному средству, что позволит потерпевшему обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, даже если виновник не застрахован.

Парламент планирует в ближайшее время принять законопроект №8300 об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств во втором чтении и целом. Соответствующую рекомендацию предоставил Комитет по налоговой политике 1 февраля.

По словам главы Комитета Даниила Гетманцева, проблемами, которые должен решить законопроект, является несовершенство процедур расчета и осуществления страховой выплаты по возмещению ущерба, причиненного в результате ДТП; низкий лимит ответственности страховщика; государственное регулирование ценообразования по этому виду страхования; недостаточная эффективность системы управления Моторного (транспортного) страхового бюро; ограничена роль государства в контроле за его деятельностью.

Итак, законопроектом предлагается:

постепенно повысить размеры страховых сумм (максимальные размеры страховой выплаты) до размеров, установленных в странах Европейского Союза.

ввести быстрое осуществление гарантийных выплат потерпевшим лицам за страховщиков-банкротов до введения в действие Закона (сейчас это годы, а предлагается до 90 дней).

ввести прямое урегулирование во всех случаях дорожно-транспортных происшествий, в которых вред причинен только транспортному средству, что позволит потерпевшему обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, даже если виновник не застрахован;

расширить применение «европротокола» – оформление заявления о страховом возмещении при ДТП без участия полиции и прочее.

Следует отметить, что в редакции до первого чтения предлагалось закрепить следующие размеры минимальной страховой суммы:

1) за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших:

со дня введения в действие настоящего Закона – 500 тысяч грн. на одного потерпевшего и 10 миллионов грн. на один страховой случай независимо от количества пострадавших лиц;

с 1 января 2025 года – 1 миллион гривен на одного потерпевшего и 20 миллионов гривен на один страховой случай независимо от количества пострадавших лиц;

с 1 января следующего года после года вступления Украины в Европейский Союз – 10 миллионов гривен на одного потерпевшего и 50 миллионов гривен на один страховой случай независимо от количества пострадавших лиц;

с 1 января второго года после года вступления Украины в ЕС – 20 миллионов гривен на одного потерпевшего и 100 миллионов гривен на один страховой случай независимо от количества пострадавших лиц;

с 1 января третьего года после года вступления Украины в ЕС – 32 миллиона гривен на одного потерпевшего и 160 миллионов гривен на один страховой случай независимо от количества пострадавших;

2) за вред, причиненный имуществу потерпевших лиц:

со дня введения в действие настоящего Закона – 1 млн. грн. на один страховой случай независимо от количества пострадавших лиц;

с 1 января 2025 2 млн грн;

с 1 января следующего года после года вступления Украины в ЕС – 10 млн. грн.;

с 1 января второго года после года вступления Украины в ЕС – 16 млн. грн.;

с 1 января третьего года после года вступления Украины в ЕС – 32 млн. грн.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.