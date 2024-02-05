Зеленський розповів, чим може обернутися для світу зменшення допомоги з боку США

Президент висловив сподівання, що подальша підтримка США Києва не припиниться.

Глава української держави Володимир Зеленський висловив сподівання, що подальша підтримка США Києва не припиниться. При цьому Президент попередив, що у разі її зменшення «буде новий геополітичний розклад».

Свої думки український лідер озвучив в інтерв'ю італійському телеканалу «Тg1».

«Я хочу вірити і сподіватися, що якщо в Сполучених Штатах відбудуться зміни, лінія залишиться такою ж», - так Володимир Зеленський відповів на запитання щодо можливості обрання Дональда Трампа президентом США.

«У Республіканській партії є радикальні голоси, але також багато людей, які підтримують Україну. Вирішує народ Сполучених Штатів, але якщо вони мають намір зменшити допомогу Україні, то буде новий геополітичний розклад. путін прорве нашу оборону, він піде вперед і так просто не зупиниться», – цитують у італійському ЗМІ Володимира Зеленського.

Нагадаємо, до Сенату США внесли новий законопроект про надання допомоги Україні: скільки грошей хочуть виділити.

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