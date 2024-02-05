Дональд Трамп закликав саботувати угоду про кордон у Сенаті, яка містить допомогу для України

На думку експрезидента США, «лише дурень або радикальний лівий демократ проголосує за жахливий законопроєкт про кордон».

Колишній президент США Дональд Трамп закликав членів Республіканської партії відхилити компромісну угоду з регулювання міграції в Сенаті, яка містить додаткові кошти на допомогу Україні. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

На думку експрезидента США, «лише дурень або радикальний лівий демократ проголосує за жахливий законопроєкт про кордон».

«Цей законопроєкт є чудовим подарунком для демократів і передсмертним бажанням для Республіканської партії… Не будьте ТУПИМИ!!! Нам потрібен окремий законопроєкт про кордон та імміграцію», – написав він.

Раніше ми писали, що до Сенату США внесли новий законопроект про надання допомоги Україні.

Додамо, що спікер Палати представників Джонсон пообіцяв «поховати» проєкт допомоги Україні.

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