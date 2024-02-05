Антикорупційний комітет Верховної Ради визнав законопроект про мобілізацію таким, що має корупційні ризики

Зокрема, підставою стало те, що Кабмін визначатиме, хто з правоохоронних і антикорупційних органів матиме бронь, а хто має бути мобілізованим, розповіла член Комітету Вікторія Сюмар.

Комітет Верховної Ради із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого визнав оновлений законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. Про це повідомила голова підкомітету з дотримання законодавства у сфері запобігання і протидії корупції органами державної влади та місцевого самоврядування Вікторія Сюмар.

«Комітет визнав законопроєкт таким, що містить корупційні ризики знову: і через те, що Кабмін визначатиме, хто з правоохоронних і антикорупційних органів матиме бронь, а хто має бути мобілізованим. І що Кабмін може ще більше обмежити виїзд за кордон для інших категорій без жодної чіткості. І через неясність, які документи треба надати для доглядаючих за інвалідами, аби довести факт догляду. І через те, що можуть бути ризики при накладанні стягнення за не відкриття електронного кабінету призовника», - зазначила вона.

Водночас Сюмар зазначила, що також нечітко виписано норму законопроєкту щодо обов'язку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) обробляти ці дані.

«ТЦК передаватиме дані тих, хто кабінет не зробив, до поліції, і поліція виписуватиме протоколи про порушення. Все виписано знову не чітко і сумнівно щодо відповідності до Конституції… Ми запропонували, як його доопрацювати», - додала нардеп.

Як ми писали, Кабінет Міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної Ради новий законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Додамо, Держслужбовці не матимуть право на відстрочку від призову і бронюватися будуть не всі.

Разом з тим, головна новація оновленого законопроекту про мобілізацію — накладення обмежень на ухилянтів через суд. Тепер ТЦК має звернутися до суду, який може накласти на військовозобов'язаного обмеження. А повістки до військкомату збираються надсилати через електронний кабінет.

Ще ми писали, які зміни щодо мобілізації жінок передбачено у новому законопроекті.

Разом з тим, заступник голови комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв зазначив, що законопроєкт про мобілізацію має багато правильних норм, однак очікується значна кількість правок.

Нагадаємо, Міноборони розраховує на якомога швидше ухвалення Радою законопроекту про мобілізацію.

Додамо, що новий законопроєкт про мобілізацію парламент може ухвалити в першому читанні вже цього тижня.

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