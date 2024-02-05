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  1. В Украине

Антикоррупционный комитет Верховной Рады признал законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски

19:24, 5 февраля 2024
В частности, основанием стало то, что Кабмин будет определять, кто из правоохранительных и антикоррупционных органов будет иметь бронь, а кто должен быть мобилизован, рассказала член Комитета Виктория Сюмар.
Антикоррупционный комитет Верховной Рады признал законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски
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Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики на заседании 5 февраля признал обновленный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски. Об этом сообщила глава подкомитета по соблюдению законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции органами государственной власти и местного самоуправления Виктория Сюмар.

«Комитет признал законопроект таким, что содержит коррупционные риски снова: и потому, что Кабмин будет определять, кто из правоохранительных и антикоррупционных органов будет иметь бронь, а кто должен быть мобилизованным. И что Кабмин может еще больше ограничить выезд за границу для других категорий без четкости. И по неясности, какие документы нужно предоставить для ухаживающих за инвалидами, чтобы доказать факт ухода. И потому, что могут быть риски при наложении взыскания за не открытие электронного кабинета призывника», - отметила она.

В то же время Сюмар отметила, что также нечетко выписана норма законопроекта об обязанности территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обрабатывать эти данные.

«ТЦК будет передавать данные тех, кто кабинет не сделал, в полицию, и полиция будет выписывать протоколы о нарушениях. Все выписано снова не четко и сомнительно относительно соответствия Конституции… Мы предложили, как его доработать», - добавила нардеп.

Как мы писали, Кабинет Министров Украины после доработки внес в Верховную Раду новый законопроект №10449, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Также сообщалось, что Госслужащие не будут иметь право на отсрочку от призыва и бронироваться будут не все.

Еще известно, что главное новшество обновленного законопроекта о мобилизации — наложение ограничений на уклонистов через суд. Теперь ТЦК должен обратиться в суд, который может наложить на военнообязанного ограничения.

Кроме того, повестки в военкомат собираются посылать через электронный кабинет.

Еще стало известно, какие изменения относительно мобилизации женщин предусмотрены в новом законопроекте.

Вместе с тем, заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев отметил, что у законопроекта о мобилизации много правильных норм, однако ожидается значительное количество правок.

Напомним, Минобороны рассчитывает на скорейшее принятие Радой законопроекта о мобилизации.

Добавим, что новый законопроект о мобилизации парламент может принять в первом чтении уже на этой неделе.

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