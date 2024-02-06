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Верховная Рада примет изменения в Хозяйственный и Гражданский кодекс, которые содержатся в Плане реформ от США относительно управления государственными компаниями

Верховная Рада готовится принять в целом законопроект об усовершенствовании корпоративного управления юридических лиц, акционером, учредителем или участником которых является государство – данная реформа связана с условиями предоставления помощи США.

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Верховная Рада примет изменения в Хозяйственный и Гражданский кодекс, которые содержатся в Плане реформ от США относительно управления государственными компаниями

07:43, 6 февраля 2024
Верховная Рада готовится принять в целом законопроект об усовершенствовании корпоративного управления юридических лиц, акционером, учредителем или участником которых является государство – данная реформа связана с условиями предоставления помощи США.
Верховная Рада примет изменения в Хозяйственный и Гражданский кодекс, которые содержатся в Плане реформ от США относительно управления государственными компаниями
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На заседании 5 февраля Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство» №5593-д.

Глава Комитета Дмитрий Наталуха отметил, что его принятие является одним из ключевых условий для продолжения получения финансовой поддержки от наших международных партнеров, Европейского Союза и МВФ и выразил надежду, что законопроект будет поддержан парламентом уже в ближайшее время.

По его словам, это, наконец, позволит внедрить все необходимые инструменты для установления прозрачного и эффективного управления государственными компаниями. Проект был подготовлен в четкой координации с международными инвесторами.

«Законопроект №5593-д поможет решить проблему, когда государство является неэффективным собственником государственных предприятий. Ведь существующее сегодня сочетание в одном лице функций собственника, управленца и контролера неэффективно и содержит много коррупционных рисков. Этот законопроект и предлагаемые им изменения увеличат инвестиционную привлекательность предприятий государственного сектора. Комитет провел большую работу по снятию всех дискуссионных моментов в данном законопроекте, но при этом гармонизировав его с принципами ОЭСР», – прокомментировал заместитель Председателя Комитета Алексей Мовчан.

Дмитрий Наталуха поблагодарил всех, кто присоединился к работе над этим законопроектом, в частности, международным партнерам, в частности, Посольству США, Представительству Евросоюза, Европейскому банку реконструкции и развития, Международному валютному фонду, а также ОЭСР и независимому консультанту по корпоративному управлению.

Примечательно, что данный проект находится в «Плане реформ от США».

Напомним, в сентябре 2023 года стало известно, что Координационная платформа доноров получила письмо от заместителя советника Белого дома по нацбезопасности по международной экономике Майка Пайла с перечнем реформ, которые должна сделать Украина для продолжения оказания ей военной помощи. Это письмо также отправили премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и Офису Президента. В документе указали ряд изменений по приоритетности их внедрения: 0-3 месяца, 3-6 месяцев, год, 18 месяцев.

Среди реформ, от которых зависит дальнейшее оказание помощи, указано: «Принять закон о корпоративном управлении государственными предприятиями (законопроект 5593-д) в соответствии с рекомендациями ОЭСР до осени 2023 года, чтобы обеспечить прозрачное и основанное на заслугах выдвижения, отбора и переназначения высококвалифицированных независимых профессионалов на должности членов наблюдательных советов ГП и ввести процедуру ежегодного оценивания наблюдательных советов (предотвращение устранения членов наблюдательных советов в произвольном порядке)».

Этот законопроект вместе с его номером напрямую указан в разделе «Реформы, связанные с условиями помощи США».

Что предлагается законопроектом

Проект №5593-д был зарегистрирован еще в июле 2021 года.

При этом сначала он был зарегистрирован в другой редакции №5593 по инициативе народных депутатов Украины Давида Арахамии, Роксоланы Пидласы, Александра Корниенко и других. Однако впоследствии глава Комитета Дмитрий Наталуха с коллегами зарегистрировали доработанный законопроект №5593-д.

Итак, предлагается внести изменения в Хозяйственный кодекс, Гражданский кодекс Украины, а также законы Украины «Об управлении объектами государственной собственности», «Об акционерных обществах», «О Кабинете Министров Украины», «Об обеспечении масштабной экспансии экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта», «Об особенностях образования акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования» и «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и

• расширить полномочия наблюдательных советов по утверждению стратегических планов развития и годовых финансовых и инвестиционных планов, обеспечивать проведение ежегодных независимых аудиторских проверок финансовой отчетности;

• оплаты труда и вознаграждения руководителям государственных предприятий;

• назначение и увольнения с должностей руководителей хозяйственных структур;

• предусмотреть передачу ответственности за утверждение финансовых планов наблюдательным советам для всех без исключения государственных компаний, в которых предусмотрено создание наблюдательного совета;

• назначение и увольнение руководителя государственных компаний отнести к исключительной компетенции наблюдательного совета.

• Предполагается, что Кабинет Министров будет согласовывать решения наблюдательного совета о назначении и освобождении от должностей руководителей относительно государственных хозяйственных объединений, предприятий, хозяйственных обществ, функции по управлению ведение которыми он осуществляет

• дивиденды должны утверждаться субъектом управления на основании предложения наблюдательного совета, предоставленного на основе государственной дивидендной политики

• определить, что вознаграждение наблюдательного совета и исполнительного органа осуществляется в соответствии с политиками о вознаграждении;

• предоставить Кабинету Министров полномочия определять порядок оценки работы наблюдательных советов государственных компаний, а также полномочия по утверждению Политика вознаграждения руководителей государственных компаний.

При этом финальная редакция законопроекта после проработки рабочими группами еще неизвестна.

Ранее подготовку данного законопроекта прокомментировала «Судебно-юридическая газета» председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач.

Автор: Наталья Мамченко

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